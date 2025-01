ECONOMIA

De R$ 109 a R$ 450: quanto varia o preço de um ventilador em Salvador

Levantamento foi feito nesta quinta (28), em quatro lojas da Avenida Sete

As buscas por ventiladores em Salvador aumentaram em 50% no verão em comparação à primavera. Nas lojas de eletrodomésticos na Avenida Sete, no Centro da cidade, há opções de todos os tipos: marcas diversas, modelos entre 30 e 51 centímetros e alternativas com coluna (os ventiladores de pé) ou sem. Os valores variam entre R$ 109 e R$ 450. >