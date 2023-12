Devotos homenageiam Santa Bárbara na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos nesta segunda (4)

Com o tema “Santa Bárbara, filha da Virgem Maria, fazei germinar em nós a esperança de um mundo mais humano, fraterno e igualitário”, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, prepara por mais um ano a festa de Santa Bárbara, conhecida como a protetora contra relâmpagos e tempestades. Após três dias de preparação, o dia festivo acontece nesta segunda-feira (4).



A programação terá início com a alvorada e repique de sinos, às 6h. A Missa campal será às 8h, presidida pelo capelão, cônego Lázaro Muniz. Logo após a Celebração Eucarística acontecerá uma procissão, que sairá da Igreja do Rosário dos Pretos, passará pelas ruas Gregório de Mattos, João de Deus, Terreiro de Jesus, Praça da Sé e Ladeira da Praça. Ao chegar ao Corpo de Bombeiros (Barroquinha), os devotos farão uma parada para homenagear a padroeira da corporação e, logo após, seguirão para a Baixa dos Sapateiros, Rua Padre Agostinho e Pelourinho até retornar à Igreja.