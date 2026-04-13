CRIME

Dique do Tororó no escuro: furto de cabos gera prejuízo de R$ 5 milhões em Salvador

Cerca de 300 metros de cabos e 22 luminárias foram furtados no último final de semana

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:14

Dique do Tororó, em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Arquivo Secom PMS

Cerca de 300 metros de cabos e 22 luminárias foram furtados na região do Dique do Tororó, em Salvador, no último final de semana. De acordo com a Prefeitura de Salvador, mais de R$ 5 milhões foram gastos pela gestão municipal por conta de crimes desse tipo na localidade em um ano.

Dados da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) indicam que foram registradas 62 ocorrências de furtos e vandalismo somente no Dique do Tororó e no seu entorno, entre janeiro de 2025 e março deste ano. No período, mais de 7 mil metros de cabos e ao menos 63 luminárias foram furtadas ou danificadas.

O Viaduto Rômulo Almeida, que conecta o Vale dos Barris, a Avenida Vasco da Gama e o Dique do Tororó, também é alvo recorrente de vandalismo e depredação, ampliando os danos à infraestrutura de iluminação.

"A Prefeitura ressalta que, somente em 2025, foram investidos cerca de R$ 5 milhões na reposição de materiais furtados ou vandalizados em diversas regiões da cidade, o que evidencia o prejuízo financeiro dessas ações", diz a prefeitura em nota. Segundo o diretor de iluminação pública, Ângelo Magalhães, o município tem se esforçado para reduzir os impactos do vandalismo.

Para mitigar ações criminosas, a diretoria informou que foi solicitada a confecção de suportes antifurto para as luminárias do Dique do Tororó, medida considerada necessária para viabilizar a reposição dos equipamentos com mais segurança e durabilidade.