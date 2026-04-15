ALIMENTAÇÃO

Barato e nutritivo: o vegetal que pode ajudar na energia do dia a dia

Nutricionista Julia Villa Nova explica benefícios da batata doce para a saúde

Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:00

A batata-doce é uma alternativa mais saudável se comparada às batatas convencionais Crédito: Imagem: 1981 Rustic Studio kan | Shutterstock

Versátil, acessível e cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, a batata-doce tem ganhado destaque como aliada de quem busca mais energia ao longo do dia. Rica em nutrientes e fácil de preparar, o vegetal pode ser incluído em diferentes refeições e combina com diversos tipos de dieta.

De acordo com a nutricionista Julia Villa Nova, a batata-doce é uma excelente fonte energética, principalmente por conta da sua composição. “Ela é rica em carboidratos complexos, como o amido, e em fibras, que lentificam a absorção da glicose pelo corpo, garantindo energia por mais tempo e controle da fome”, explica.

Além disso, o alimento também se destaca pelo valor nutricional. Segundo a especialista, a batata-doce concentra vitaminas importantes para o funcionamento do organismo. “Ela é rica principalmente em vitamina C, vitaminas do complexo B e potássio. As versões laranjas e roxas ainda possuem compostos antioxidantes, como carotenoides e antocianinas”, detalha.

Apesar de frequentemente comparada à batata inglesa, a batata-doce apresenta diferenças importantes. Enquanto a inglesa tem menos calorias, a batata-doce oferece maior teor de fibras e carboidratos. “Isso faz com que ela gere mais saciedade e seja adequada para recuperação muscular. Mas ambas podem e devem ser incluídas na alimentação, alternando com outras fontes de carboidratos”, orienta Julia.

Mesmo sendo um alimento saudável, o consumo deve ser equilibrado. A nutricionista reforça que não há contraindicações específicas, mas destaca a importância da variedade. “É sempre importante diversificar os carboidratos da dieta, alternando a batata-doce com outros alimentos como batata inglesa, aipim, banana-da-terra, arroz e pão. Além disso, nada deve ser consumido em excesso, pois até alimentos saudáveis podem causar prejuízos quando ingeridos em grandes quantidades”, afirma.

Na rotina, a batata-doce pode ser incluída de forma simples e prática. “Ela é uma excelente opção para o café da manhã e o lanche da tarde, podendo ser acompanhada de ovos ou queijos. Além disso, é bastante versátil: pode ser consumida cozida, assada ou em forma de purê”, sugere.