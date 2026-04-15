LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 25 mil na Mega-Sena: veja o resultado completo

Prêmio acumulou e próximo sorteio vai colocar R$ 52 milhões em jogo

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:38

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta feita em Salvador garantiu R$ 25.112,52 ao acertar cinco números no concurso 2996 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi registrado por meio do Internet Banking da Caixa e corresponde a uma aposta simples, com seis dezenas.

Os números sorteados foram 07 – 09 – 27 – 38 – 49- 52. Apesar de várias apostas terem chegado perto, ninguém conseguiu acertar todas as dezenas, o que fez o prêmio principal acumular.

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Ao todo, 78 apostas em diferentes regiões do país acertaram a quina e receberam o mesmo valor pago ao jogo feito na capital baiana. Já na faixa de quatro acertos, 4.220 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ 765,10.

Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (16), subiu para R$ 52 milhões. A arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 49,1 milhões.