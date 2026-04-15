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Aposta de Salvador fatura R$ 25 mil na Mega-Sena: veja o resultado completo

Prêmio acumulou e próximo sorteio vai colocar R$ 52 milhões em jogo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:38

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta feita em Salvador garantiu R$ 25.112,52 ao acertar cinco números no concurso 2996 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi registrado por meio do Internet Banking da Caixa e corresponde a uma aposta simples, com seis dezenas.

Os números sorteados foram 07 – 09 – 27 – 38 – 49- 52. Apesar de várias apostas terem chegado perto, ninguém conseguiu acertar todas as dezenas, o que fez o prêmio principal acumular.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Ao todo, 78 apostas em diferentes regiões do país acertaram a quina e receberam o mesmo valor pago ao jogo feito na capital baiana. Já na faixa de quatro acertos, 4.220 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ 765,10.

Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (16), subiu para R$ 52 milhões. A arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 49,1 milhões.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

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