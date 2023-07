Escola municipal na Liberdade aumentará mais de 200% o número de vagas após reforma

A Escola Municipal Abrigo Filhos do Povo, uma das mais antigas de Salvador, no bairro da Liberdade, vai ampliar o número de vagas de aluno depois de uma reforma. A unidade vai receber até 550 alunos por turno, um aumento de cerca de 265% das vagas ofertadas. A previsão de entrega é para este segundo semestre de 2023.



As obras estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), através da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar (Dire). A nova estrutura será composta por 16 salas de aula climatizadas, auditório, biblioteca, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de acessibilidade total, banheiro para pessoas com deficiência (PCD) e quadra poliesportiva coberta.