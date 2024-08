OPERAÇÃO UNLOCKED

Estagiária usava foto de pinguim para fraudar empréstimos consignados na Bahia; entenda

Foram desbloqueados 8 mil empréstimos em nomes de beneficiários

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 11:43

Operação Unlocked investiga fraudes em Ubaíra Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Oito mil empréstimos com uma foto de pinguim motivaram a Polícia Federal a deflagrar uma operação na cidade de Ubaíra, no interior da Bahia. A operação Unlocked foi deflagrada nesta quarta-feira (21), mas as investigações começaram há quatro meses.

Segundo a PF, uma estagiária da Agência da Previdência Social, em Ubaíra, era quem estava promovendo os desbloqueios em massa dos benefícios, sem observar as normas internas do INSS e sem anexar nos sistemas os documentos de identificação do suposto requerente. Em vez de anexar no sistema do INSS uma cópia do documento de identificação com foto do beneficiário, a estagiária anexava uma fotografia de um pinguim.

Os pedidos de desbloqueio eram feitos sem o conhecimento dos titulares dos benefícios. As investigações apontaram que a lista com os nomes e documentos dos beneficiários era encaminhada por uma agente financeira do município de Mutuípe/BA. Diariamente, ela enviava para a estagiária uma lista contendo dezenas de nomes, números de benefício e CPFs para que a estagiária realizasse os desbloqueios, mediante contraprestação financeira.

Outros membros do grupo, em variados locais do país, falsificavam a documentação do beneficiário para promover a abertura de contas bancárias e obter valores a título de empréstimo consignado.

O nome da operação faz referência ao termo “desbloqueado” (“Unlocked”), na língua inglesa, representando a ação inicial do grupo criminoso para concretização das fraudes.

Ainda segundo a PF, as investigações continuam para identificação de outros membros da associação criminosa responsável pelas fraudes. A quantidade de empréstimos fraudulentos realizados e os valores desviados ainda estão em apuração.