INVESTIGAÇÃO

Ex-funcionária é suspeita de desviar R$ 200 mil de empresa na Bahia

Polícia cumpriu mandados contra investigada nesta sexta-feira (24)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:43

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil investiga furto qualificado contra uma empresa do setor agroindustrial, com prejuízo superior a R$ 200 mil, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Nesta sexta-feira (24), uma mandado de busca e apreensão foi cumprido contra uma mulher de 35 anos.

As investigações apontam que o crime teria ocorrido no ano passado, quando a suspeita exercia função de chefia administrativa. Há indícios de que o esquema envolvia a inserção de operações fraudulentas, como a contratação de fretes falsos em nome da empresa, além da possível emissão de notas fiscais irregulares.

O inquérito policial foi instaurado a partir de denúncia formalizada após auditoria realizada por consultoria externa, que identificou inconsistências nas movimentações financeiras da empresa.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista e cumprida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em um imóvel situado na Avenida Gilenilda Alves, no bairro Boa Vista.