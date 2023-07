Feirão de imóveis em Salvador terá ofertas a partir de R$ 160 mil

Haverá mais de 2 mil empreendimentos disponíveis para diferentes perfis de compradores. Crédito: Divulgação

Mais de 2 mil imóveis estarão à venda no 8º Feirão de Imóveis Robsac, que será realizado desta sexta-feira (14) ao domingo (16), no estacionamento I1 do Shopping da Bahia, em Salvador. Com ofertas a partir de R$ 160 mil, o evento, gratuito, é uma boa oportunidade para quem busca comprar um imóvel próprio ou investir no setor, e terá empreendimentos disponíveis para diferentes perfis de compradores.



Além disso, o feirão apresenta facilidades de compra, como o parcelamento da entrada e descontos ou isenção de taxas. No local, correspondentes da Caixa Econômica Federal darão orientações sobre documentação, bem como farão simulação de financiamentos e cálculos de limites de crédito. Outro ponto positivo é a possibilidade de comparar uma grande quantidade de ofertas, o que poupa tempo ao interessado.

Gráfico, 3i, Concreta, MRV, Kubo, Tenda e Imob são as incorporadoras confirmadas. Tendência atual no mercado, os apartamentos compactos serão contemplados no evento. As propostas variam de apartamentos com um dormitório, lofts e estúdios a plantas com dois ou três quartos em áreas valorizadas da cidade — alguns são lançamentos, e outros já estão prontos para morar.

Para o coordenador e organizador do Feirão de Imóveis Robsac, Roberto Sacramento, as vantagens oferecidas, aliadas ao cenário econômico atual, devem atrair um bom número de visitantes. "A tendência de redução dos juros para o segundo semestre e a maior disponibilidade de recursos para financiamento dos empreendimentos está animando as incorporadoras a praticarem condições mais vantajosas para o comprador de imóveis na venda dos imóveis atualmente disponíveis, fazendo deste momento uma excelente oportunidade para comprar", avaliou Sacramento.

Inteligência em vendas

A oitava edição do evento será aberta pelo painel "Ferramentas de Inteligência para concepção, precificação e aceleração de vendas de imóveis", um espaço de debate voltado exclusivamente para executivos e profissionais do mercado imobiliário. O palestrante, Edgar Ueda, é investidor e um dos palestrantes mais requisitados no país atualmente.

Confira abaixo alguns dos empreendimentos que estarão à venda no evento

KUBO

JOY PARALELA

Endereço: Itapuã, em Salvador

Estrutura: 2 e 3/4

Preço: a partir de R$ 336.590,00 (2/4) e de R$ 360.780,00 (3/4)

Prazo: Pronto para morar

3i

ROOF RECREIO

Endereço: Recreio de Ipitanga, em Lauro de Freitas

Estrutura: 2/4, com opção de suíte e garden

Preço: A partir de R$ 218.419,51

Prazo: Junho de 2024

CONCRETA

TOP CLUB RESIDENCIAL

Endereço: Vila Canária, em Salvador

Estrutura: 2/4 (uma suíte)

Preço: De R$ 239.900,00 a R$ 290.100,00

Prazo: Dezembro de 2023

MRV

MORADA DE PIATÃ

Endereço: Piată, em Salvador

Estrutura: 1/4, 2/4 e 2/4 com suíte e varanda

Preço: A partir de R$ 229.990,00

Prazo: Abril de 2026

