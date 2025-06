CELEBRAÇÃO

Festa do Divino começa no Santuário Arquidiocesano do Santo Antônio Além do Carmo

Evento abre o calendário junino e antecipa a celebração de Pentecostes, que será realizada no próximo domingo (08)

Luiza Gonçalves

Publicado em 1 de junho de 2025 às 13:40

Festa do Divino começa no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: CORREIO/Arisson Marinho

O Santuário Arquidiocesano do Santo Antônio Além do Carmo, no centro histórico, iniciou na manhã de hoje (01) as celebrações da Festa do Divino Espírito Santo, com missa e Bando Anunciador, que, em cortejo pelo bairro, convidam a população para o Domingo de Pentecostes, este ano celebrado no dia 08 de junho. A festividade, juntamente com a Trezena de Santo Antônio, que será iniciada hoje noite, marcam o calendário junino do bairro Santo Antônio Além do Carmo com tradição, fé e cultura popular. >

“É uma expressão da religiosidade, da fé católica, mas também da cultura, como podemos ver com a praça hoje lotada, com as fanfarras que saem na rua junto ao Bando Anunciador e também com a Trezena que à noite traz outros públicos, mas principalmente os devotos, todos os paroquianos e as pessoas de fé que temos aqui na nossa cidade”, afirma o pároco, Padre Jailson Santos.>

Santos conduziu a primeira missa da Festa do Divino Espírito Santo, parte da celebração de Pentecostes, evento importante do calendário católico que marca o momento bíblico da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. No Carmo, a festividade é marcada por ritos especiais, como a figura do Menino Imperador: um garoto da comunidade é escolhido pela Irmandade do Espírito Santo para representar o Espírito Santo. Neste ano, o jovem Miguel fará as honras; na missa desta manhã, ele foi coroado pelo Pe. Jailson, abrindo a celebração em cortejo com párocos e banda de sopros.>

Há 255 anos, sempre 50 dias após o Domingo de Páscoa, a paróquia realiza a Festa do Divino e, desta vez, celebrou enquanto Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo, após a elevação realizada na noite de ontem (31), em missa conduzida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. “O sentimento é de emoção e gratidão a Deus, a Santo Antônio, que este ano comemora 830 anos do seu nascimento, ao cardeal Dom Sérgio e à nossa arquidiocese por nos dar este santuário de presente para Santo Antônio, a sua principal casa aqui na cidade de Salvador”, celebra Santos.>

Banda Marcial 2 de Julho Crédito: CORREIO/Arisson Marinho

Fanfarra>

Após os ritos litúrgicos, o Bando Anunciador, composto por membros da irmandade, fiéis que compunham a corte real junto com o Menino Imperador e três bandas marciais de colégios de Salvador, formou um cortejo que marchou pelas ruas do Santo Antônio e imediações, convidando a população para a Festa de Pentecostes que está por vir. >

Um dos grupos integrantes, pela primeira vez no desfile, foi a Banda Marcial Dois de Julho, de Fazenda Grande do Retiro. “Estamos participando com muita honra e muito orgulho de estar aqui. Acho que é muito bacana essa integração cultural com a comunidade e esperamos voltar outros anos”, conta Victor Santana, diretor do grupo.>

Abre-alas, estandartes, roupas coloridas e muita animação contagiavam os passantes e os moradores presentes nas sacadas e portas das casas. Maria do Carmo é moradora do bairro há mais de 20 anos, acompanha todas as festividades juninas da igreja e não esconde o apreço pelas celebrações religiosas e populares. >