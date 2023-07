Homem é flagrado observando mulher dentro do banheiro de shopping

Um homem foi preso em flagrante suspeito de importunar uma mulher sexualmente dentro do banheiro do Shopping Center Lapa, em Salvador. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19). A mulher estava dentro do sanitário feminino quando percebeu que o homem estava debruçado na divisória das cabines.



A mulher gritou e foi amparada pelos seguranças do centro de compras. O local foi revistado por um segurança, que encontrou o suspeito. A Polícia Militar, que também foi acionada, esteve no local e encaminhou o homem à Central de Flagrantes.