SALVADOR

Homem é morto a tiros no Cabula

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira (25), policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para averiguar a informação sobre a localização do corpo de um homem, sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado na Rua Silveira Martins, no Cabula.

Ao chegarem no local, os militares constataram o fato, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil. A vítima não foi identificada.