MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Homem é preso após tentar em presídio com celular em bota; ele diz que agiu a mando de traficantes

Ele foi detido quando passava pelo bodyscaner, que acusou algo escondido na bota do colaborador

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:19

Homem é preso após tentar em presídio com celular escondio em bota; ele alega que agiu a mando de traficantes Crédito: Divulgação/Seap

Um homem que tentava entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador, com celular escondido na bota, a mando de traficantes, acabou preso em flagrante. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que a Polícia Penal que ele foi preso quando tentava entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador, no bairro da Mata Escura, com um aparelho celular, três relógios smartwatches e um cabo carregador USB, nesta quarta-feira (7). >

O homem é monitor de ressocialização, da empresa que presta serviço para Seap e foi detido quando passava pelo bodyscaner, que acusou algo escondido na bota do colaborador. Ao ser revistado por policiais penais, foi encontrado o material ilícito. O suspeito trabalhava há três meses pela empresa Socializa e alegou ter sido ameaçado por traficantes do bairro da Ribeira, para entregar o material a internos do conjunto. >