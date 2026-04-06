BAHIA

Homem é preso por jogar gasolina e atear fogo em casa para tentar matar companheira e enteada

Crime foi registrado no domingo (5)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:01

Homem tentou queimar as vítimas, que conseguiram fugir Crédito: Reprodução

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante após atear fogo em uma casa para tentar matar uma mulher de 44 anos e a filha dela, de 24. O caso foi registrado no domingo (5), no povoado de Roda Velha de Baixo, na cidade de São Desidério, na região oeste da Bahia. Ele foi identificado como Lindolfo Alves e segue detido.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para a ocorrência. As vítimas contaram aos policiais que o homem tentou incendiá-las utilizando gasolina e um isqueiro. Elas conseguiram fugir e o homem ateou fogo na residência. Uma criança de 11 anos que também estava na casa fugiu.

Militares e vizinhos das vítimas retiraram três botijões de gás dentro da casa que estava em chamas para evitar explosões. Lindolfo Alves foi localizado escondido em uma residência no povoado de Mosquito. Ele reagiu à abordagem e foi contido pelos policiais. Duas armas que estavam na casa, uma carabina e uma espingarda, foram apreendidas.