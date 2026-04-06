Homem é preso por jogar gasolina e atear fogo em casa para tentar matar companheira e enteada

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Maysa Polcri
Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:01
Um homem de 60 anos foi preso em flagrante após atear fogo em uma casa para tentar matar uma mulher de 44 anos e a filha dela, de 24. O caso foi registrado no domingo (5), no povoado de Roda Velha de Baixo, na cidade de São Desidério, na região oeste da Bahia. Ele foi identificado como Lindolfo Alves e segue detido.
A Polícia Militar informou que uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para a ocorrência. As vítimas contaram aos policiais que o homem tentou incendiá-las utilizando gasolina e um isqueiro. Elas conseguiram fugir e o homem ateou fogo na residência. Uma criança de 11 anos que também estava na casa fugiu.
Militares e vizinhos das vítimas retiraram três botijões de gás dentro da casa que estava em chamas para evitar explosões. Lindolfo Alves foi localizado escondido em uma residência no povoado de Mosquito. Ele reagiu à abordagem e foi contido pelos policiais. Duas armas que estavam na casa, uma carabina e uma espingarda, foram apreendidas.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães como tentativa de feminicídio contra as duas mulheres. Guias periciais foram expedidas e diligências são realizadas para a elucidação do crime, segundo a Polícia Civil.