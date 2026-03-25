FEIRA DE SANTANA

Homem suspeito de estuprar criança de 2 anos é morto a pauladas por familiares na Bahia

Vídeos mostram grupo invadindo casa com facas e pedaços de pau; polícia investiga o caso

Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:16

Polícia Civil investiga caso Crédito: Divulgação

Um homem suspeito de estuprar uma criança de 2 anos foi morto a pauladas por familiares da vítima na noite de terça-feira (24), no bairro Muchila, em Feira de Santana, a 130 km de Salvador. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do município.



Segundo a Polícia Civil, o homem, ainda sem identificação formal, foi encontrado com diversas marcas de violência na Rua dos Expedicionários. As primeiras informações apontam que ele foi atacado dentro da própria casa por um grupo de pessoas armadas com facas e pedaços de pau.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180 1 de 9

A Polícia Militar informou que equipes do 25º Batalhão foram acionadas após denúncias de um possível linchamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu.

De acordo com relatos de testemunhas, o grupo teria agido após a suspeita de que o homem teria abusado de uma criança de 2 anos. A menina foi encaminhada para o Hospital da Criança, onde permanece internada. O estado de saúde não foi divulgado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o grupo invade o imóvel e agride o homem com pauladas. As imagens não serão divulgadas devido ao conteúdo extremamente sensível. Outro registro, de câmeras de segurança, mostra o suspeito abordando a criança dentro de um estabelecimento comercial.