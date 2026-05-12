CRIME

Motorista por aplicativo sequestrado em Salvador é encontrado morto um dia após ter pneus do carro furados

Corpo foi abandonado em área de Simões Filho

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 12:51

Tiago Lima Sousa Crédito: Reprodução

Um motorista por aplicativo foi encontrado morto na segunda-feira (11) no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações de familiares, o jovem teria sido baleado no domingo (10) e, em seguida, teve o corpo levado pelos suspeitos. A vítima foi identificada como Tiago Lima Sousa, de 27 anos.

De acordo com relatos da família, ele estava em sua residência, na Rua São Jorge, bairro de Pituaçu, em Salvador, quando percebeu que os pneus do carro estavam murchos. Ao sair do imóvel para verificar a situação, acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo.

Motorista foi morto 1 de 4

O pai diz que Tiago foi morto antes de ser levado. "Ele ia sair para trabalhar e quando chegou ao carro encontrou os quatro pneus cortados. Aí ele voltou para casa, falou e saiu para resolver o problema do carro, botar os pneus para trabalhar. Foi aí que os elementos chegaram. Foi muito tiro. Mataram na hora e levaram", contou o pai em entrevista à TV Bahia.

Ainda segundo os familiares, após o crime, os suspeitos colocaram o corpo da vítima em outro veículo e deixaram o local. O corpo de Tiago só foi localizado na segunda-feira (11), em uma área de mata em Simões Filho.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia (Simões Filho). Até esta terça-feira (12), não havia informações sobre a autoria do crime nem sobre a motivação. Nenhuma prisão foi realizada.