INTERIOR DA BAHIA

Idoso é preso por matar pai e filho em Medeiros Neto

Um idoso de 69 anos foi preso, sob a acusação de matar pai e filho na cidade de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. Ivan Antônio Alves, 57 anos, e Johnatan Antônio Alves Dias, 29 anos, foram mortos na Fazenda Getulina, zona rural do município.

Segundo o titular da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freiras), delegado Moisés Damasceno, durante o interrogatório na unidade, o homem deu mais detalhes da ocorrência e confessou a autoria do crime.

"Ele nos informou que estava em casa quando pai e filho chegaram armados com uma faca e, após ser ferido pelos golpes desferidos pelos dois, teria conseguido se defender com tiros de espingarda. Segundo a versão dele, após os tiros, ele golpeou os homens com um machado", disse.

Durante a coleta de informações no local de crime, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e policiais apreenderam as três espingardas e um machado utilizados no crime.