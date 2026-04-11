Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:11
Cinco ônibus pegaram fogo na manhã deste sábado (11) em uma garagem localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Os veículos pertenciam à frota escolar da empresa Atlântico Transportes e prestavam serviço ao município. Não há registro de feridos.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), os demais 36 ônibus que integram a frota não foram atingidos pelas chamas. Vídeos feitos por moradores registraram uma grande fumaça preta vinda da garagem.
Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem
Ainda de acordo com Sindmetro, a frota de ônibus que operam nas linhas: Arembepe, Monte Gordo, Canto dos Pássaros, Praia do Forte e Linha Verde não ficam na mesma garagem e seguem operando normalmente.
Uma explosão chegou a ser registrada no local durante o incêndio, segundo informações da TV Bahia. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, mas não obteve retorno até esta publicação. O texto será atualizado assim que houver resposta.