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Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Não há registro de feridos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:11

Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem
Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem Crédito: Reprodução

Cinco ônibus pegaram fogo na manhã deste sábado (11) em uma garagem localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Os veículos pertenciam à frota escolar da empresa Atlântico Transportes e prestavam serviço ao município. Não há registro de feridos. 

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), os demais 36 ônibus que integram a frota não foram atingidos pelas chamas. Vídeos feitos por moradores registraram uma grande fumaça preta vinda da garagem. 

Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem

Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem por Reprodução
Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem por Reprodução
Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem por Reprodução
Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem por Reprodução
Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem por Reprodução
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Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem por Reprodução

Ainda de acordo com Sindmetro, a frota de ônibus que operam nas linhas: Arembepe, Monte Gordo, Canto dos Pássaros, Praia do Forte e Linha Verde não ficam na mesma garagem e seguem operando normalmente. 

Uma explosão chegou a ser registrada no local durante o incêndio, segundo informações da TV Bahia. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, mas não obteve retorno até esta publicação. O texto será atualizado assim que houver resposta. 

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