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Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Não há registro de feridos

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:11

Ônibus ficaram destruídos após incêndio em garagem Crédito: Reprodução

Cinco ônibus pegaram fogo na manhã deste sábado (11) em uma garagem localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Os veículos pertenciam à frota escolar da empresa Atlântico Transportes e prestavam serviço ao município. Não há registro de feridos.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), os demais 36 ônibus que integram a frota não foram atingidos pelas chamas. Vídeos feitos por moradores registraram uma grande fumaça preta vinda da garagem.

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Ainda de acordo com Sindmetro, a frota de ônibus que operam nas linhas: Arembepe, Monte Gordo, Canto dos Pássaros, Praia do Forte e Linha Verde não ficam na mesma garagem e seguem operando normalmente.