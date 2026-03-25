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Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas

Aviso de perigo potencial prevê ventos de até 60 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:47

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de perigo potencial para Salvador e outras 80 cidades da Bahia. O aviso começou às 9h32 desta quarta-feira (25) e segue válido até as 23h59.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Apesar da classificação de menor gravidade, há risco de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e possíveis interrupções no fornecimento de energia.

O alerta atinge principalmente regiões como a Metropolitana de Salvador, Nordeste Baiano, Centro-Norte e Sul do estado. Entre os municípios incluídos estão Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Dias d’Ávila, Mata de São João, Alagoinhas, Catu e Pojuca.

O Inmet orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres ou placas e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Chuva

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