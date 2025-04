BRIGA DE FAMÍLIA

Irmão denuncia prefeito de cidade baiana por agressão: 'Estava com a filha no colo'

Confusão teria sido causada por desentendimento político e por herança familiar

Maysa Polcri

Publicado em 4 de abril de 2025 às 09:45

Prefeito é acusado de agressão pelo irmão Crédito: Reprodução

Geovah Moreira, 58, procurou uma delegacia em Barreiras, no oeste da Bahia, para denunciar o próprio irmão por agressão física, o prefeito de Catolândia Giovanni Moreira (Avante), 59. O episódio teria acontecido no último domingo (30), na casa de Geovah, na zona rural de Catolândia. A vítima conta que estava com a filha de 6 anos no colo quando foi agredida. Há anos, os irmãos brigam por disputas em relação à herança da família e política. >

No registro da ocorrência, o qual o CORREIO teve acesso, Geovah Moreira afirma que estava em casa quando foi agredido com empurrões e socos pelo irmão. As agressões teriam acontecido na Fazenda Sossego, na Rua Antônio Araújo, por volta das 8 horas. >

Geovah Moreira aparece em um vídeo falando sobre o ocorrido. "Ele desferiu alguns golpes, me empurrou no chão enquanto eu estava com a minha filha de 6 anos no colo. Tive que proteger minha filha. Ele veio, rasgou minha roupa e me jogou no chão", relata. Geovah mostra ferimentos na testa, pescoço e braços, que teriam sido causados pelo irmão. >

A reportagem tentou contatar o prefeito de Catolândia, Giovanni Moreira, mas ainda não obteve retorno. O Avante, partido de Giovanni, também foi procurado através da sua assessoria de imprensa e disse que não está ciente do ocorrido. O espaço segue aberto. >

O prefeito possui três registros policiais, sob a acusação de ameaça e agressão, praticados contra o irmão nos anos de 2023 e 2024. As brigas teriam como pano de fundo a disputa pela herança da família, depois que Giovanni teria sido deserdado pelo próprio pai. >