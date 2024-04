BAHIA

Itabuna foi cidade do interior com mais sorteados na Nota Premiada em abril

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 14:26

Itabuna foi a cidade do interior com maior número de sorteados em abril na Nota Premiada Bahia, do governo estadual. Ao todo, quatro moradores da cidade faturaram prêmio de R$ 10 mil, cada. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (25), premiando 46 participantes da capital e 45 do interior. Um morador da cidade de Gandu, também localizada na região Sul do estado, levou o prêmio principal de R$ 100 mil. No total, foram distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Os prêmios para o interior do estado foram distribuídos entre participantes de 33 municípios. Depois de Salvador, as cidades com maior número de ganhadores foram Itabuna, com quatro, Barreiras e Lauro de Freitas, com três cada, seguidas por Feira de Santana, Ipiaú, Santo Estevão, Simões Filho e Teixeira de Freitas, com dois cada.

Também foram contemplados, com prêmios de R$ 10 mil, participantes dos municípios de Alcobaça, Amargosa, Barra Grande, Bom Jesus da Lapa, Cachoeira, Caculé, Esplanada, Ibirataia, Irará, Itagibá, Jequié, Luis Eduardo Magalhães, Mairi, Nova Itarana, Olindina, Poções, São Gonçalo dos Campos, Santo Antônio de Jesus, Serra do Ramalho, Serrinha, Sobradinho, Valença, Vera Cruz e Vitória da Conquista. A cidade que completa a lista é Gandu, com o ganhador de R$ 100 mil.

?Um morador da cidade de Gandu, localizada na região Sul do estado, foi o ganhador do prêmio de R$ 100 mil da #NotaPremiadaBahia. O resultado do sorteio de abril foi divulgado nesta quinta-feira (25).



?Acesse o site https://t.co/ULaMQ7hD5A e confira a lista completa. pic.twitter.com/xD16wSc4wg — Sefaz Bahia (@sefazbahia) April 25, 2024

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 770 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 4.775 pessoas, das quais 2.902 mil moram na capital, 1.872 no interior e uma fora do estado.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.