ESTILO COLONIAL

Templo de Salvador: saiba quando será possível visitar a nova igreja na Av. Paralela

Construção se divide em diversas salas, com oito principais

Quem já passou pela avenida Paralela, entre a FTC e a entrada da avenida Orlando Gomes e observa a imponente construção de um templo religioso em estilo colonial português, finalmente vai ter a oportunidade de visitar e conhecer a edificação, 11º da Igreja de Jesus Cristo no Brasil.

A Primeira Presidência da organização anunciou, nesta segunda-feira (6), o dia 20 de outubro como escolhido para dedicação do Templo.

Antes disso, porém, a igreja estará aberta a visitação do público entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro, exceto aos domingos.

A construção ocupa uma área de 6.431m² e, além do templo principal, ainda possui um prédio de apoio para os frequentadores da quarta maior igreja em número de fiéis no mundo, com cerca de 16 milhões.