SAÚDE

Bombinha para asma é o principal aliado para o tratamento contínuo da doença

Manutenção do acompanhamento pode garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes

“Algumas pessoas ficam com dúvidas achando que é o corticoide oral e que terão efeitos colaterais, mas a versão inalatória é aspirada, tem um efeito local, reduzindo riscos de eventos adversos. São bombinhas com corticoide, medicações seguras e usadas a mais de 20 anos”, diz a pneumologista Larissa Voss.

O uso contínuo do medicamento é importante para controlar as crises de asma. Larissa conta que o uso regular, feito através de orientação médica, reduz os sintomas de asma, garantindo uma maior qualidade de vida para os pacientes.

O biomédico Jefferson Monteiro, 32 anos, convive com a asma desde o nascimento. Ele conta que ficava internado com frequência devido às dificuldades respiratórias causadas pela doença.

“Uma vez eu estava em um ambiente aberto e fiquei com falta de ar. A sensação era de estar em um lugar abafado, tentando buscar o ar e sem conseguir. É agoniante porque eu queria respirar e não conseguia. Meus amigos perceberam a crise e me deram uma bombinha rápido e a crise abaixou”, diz.

"Eu sempre tenho uma bombinha por perto, nunca se sabe quando vai precisar. Quando estou em um ambiente com poeira ou estou fazendo atividade e percebo que estou me esforçando muito, eu paro, faço o uso do medicamento, espero fazer efeito e retorno", completa.