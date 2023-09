Ivete Sangalo vai arrastar trio do Dique ao Campo Grande em outubro

Após arrastar seu trio elétrico colorido por Salvador com Samuel Rosa e Thiaguinho, Ivete Sangalo volta a gravar episódios do quadro 'Sobe no Trio', que faz parte do seu programa 'Pipoca da Ivete', da Globo, no dia 15 outubro, um domingo. Desta vez, entretanto, o som do trio elétrico estará ligado e o público poderá curtir um "verdadeiro Carnaval".



“No próximo 'Sobe no Trio', o trio vai estar totalmente ligado e a gente vai avisar com bastante antecedência. Vai ser um verdadeiro Carnaval. Estamos muito felizes com isso, vai ser fantástico”, disse Boninho, diretor do programa, sem dar mais detalhes. Como antecipado com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, no dia 15, o trio de Ivete vai do Dique do Tororó até o Campo Grande, pelo Vale do Canela, das 13h às 18h.