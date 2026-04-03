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Jovem de 20 anos é preso por agredir os avós idosos na Bahia

Caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:13

Polícia Civil
Homem foi autuado em flagrante  Crédito: Divulgação

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após agredir os avós, de 71 e 74 anos, em Brumado, no centro-sul da Bahia. As vítimas estavam dentro da própria casa quando foram atacadas pelo neto. 

O caso foi registrado na última terça-feira (31), no bairro Novo Brumado. A Polícia Civil confirmou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. 

O agressor, que não teve a identidade revelada, segue custodiado à disposição da Justiça. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Brumado.

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