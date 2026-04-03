CRIME

Jovem de 20 anos é preso por agredir os avós idosos na Bahia

Caso é investigado pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:13

Homem foi autuado em flagrante Crédito: Divulgação

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após agredir os avós, de 71 e 74 anos, em Brumado, no centro-sul da Bahia. As vítimas estavam dentro da própria casa quando foram atacadas pelo neto.

O caso foi registrado na última terça-feira (31), no bairro Novo Brumado. A Polícia Civil confirmou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal.