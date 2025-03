TRANCOSO

Marinha vai investigar acidente de barco que deixou pescadores quatro dias em alto mar

Um deles nadou até a costa e outros dois foram resgatados pela embarcação Jackie Chan II

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro), instaurará um Inquérito para investigar as causas e circunstâncias do naufrágio da embarcação de pesca “O Homem de Nazaré II”, ocorrido na madrugada do último sábado (8), em Trancoso, Porto Seguro. A embarcação havia partido de Porto Seguro na sexta com três tripulantes a bordo. Durante a viagem, os ocupantes perceberam que o barco estava afundando e o abandonaram em alto-mar, a aproximadamente 33 milhas náuticas da costa. >