SORTE

Moradora da Bahia fatura R$ 100 mil na Nota Premiada; veja resultado

Resultado de maio também premiou outros 90 participantes com R$ 10 mil cada

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:32

Moradora de Ipiaú ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Ascom Sefaz-BA

Uma moradora de Itabuna, no sul da Bahia, foi a ganhadora do prêmio principal de R$ 100 mil do sorteio de maio da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal promovida pelo Governo do Estado. O resultado foi divulgado na quinta-feira (28).

Além do prêmio principal, outros 90 participantes foram contemplados com R$ 10 mil cada. Entre eles, 49 moram no interior baiano e 41 em Salvador.

Como participar da Nota Premiada Bahia 1 de 5

Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com cerca de 893 mil participantes cadastrados. Desde o início da campanha, em fevereiro de 2018, mais de 7 mil pessoas já foram premiadas, sendo 4.196 residentes na capital, 2.852 no interior e quatro em outros estados.

Entre os municípios do interior, Feira de Santana liderou o número de premiados neste sorteio, com oito ganhadores. Itabuna apareceu logo em seguida, com sete contemplados, incluindo a vencedora dos R$ 100 mil. Barreiras, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista registraram três ganhadores cada. Também houve premiados em cidades como Camaçari, Ilhéus, Jequié, Alagoinhas, Porto Seguro, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Simões Filho, entre outras.

Para participar da campanha, basta realizar um cadastro no site da Nota Premiada Bahia e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante compras realizadas em estabelecimentos comerciais do estado.

O próximo sorteio está marcado para 18 de junho e distribuirá novamente 91 prêmios, sendo 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.