VIOLÊNCIA

Motorista de ônibus é morto a tiros quando chegava para o 'baba' na San Martin

Um motorista de ônibus, identificado apenas como Roque, foi asssinado com vários tiros no início da manhã deste domingo (21), na Avenida San Martin. Ele estava a caminho de um baba, na localidade da Rocinha do IAPI, quando foi morto.