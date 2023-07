Mulher é presa com 25kg de maconha após tentar fugir de blitz na Bahia

Uma mulher foi presa com 25kg de maconha após tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar, na cidade de Central. Segundo a polícia, ela inventou que seria vítima de sequestro, mas logo depois assumiu o crime.



Equipes do 7° Batalhão da PM faziam abordagens a veículos, com objetivo de prevenir crimes, quando a mulher não obedeceu a ordem de parada e avançou sobre a barreira policial, dirigindo um carro modelo Palio.



O veículo foi perseguido e logo depois interceptado. A criminosa de 23 anos, após tentativa frustrada de escapar do flagrante, foi apresentada na Delegacia Territorial (DT) de Irecê.