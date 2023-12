Nossa Senhora da Conceição é celebrada com festa em Salvador

Uma multidão está concentrada na porta da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, para celebrar o dia da santa, nesta sexta-feira (8). A religiosa é padroeira da Bahia e a igreja onde a imagem fica abrigada está completando 400 anos nesse mesmo dia. Fiéis levaram rosas e vestiram branco para homenagear Nossa Senhora.



Os primeiros devotos começaram a chegar com o dia amanhecendo. Dentro do templo, cada lugar nos bancos foi disputado. As primeiras missas ficaram lotadas, mas o ponto alto da festa é a celebração campal, que começou por volta das 9h, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. Depois dela haverá uma procissão com a imagem pelas ruas do bairro. O arcebispo disse que espera que seja um dia de festa e também de compromisso de valorizar a igreja.