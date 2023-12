Confira dicas para aguentar o calor neste feriado da padroeira da Bahia

Esquecer o protetor solar em casa não é uma opção nesta sexta-feira (8). Com a temperatura máxima chegando aos 30°C, segundo o Climatempo, durante as festividades em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, especialistas reúnem dicas para aproveitar a festa e aguentar o calor no feriado. Em dezembro, ainda terá a festa de Santa Luzia, na próxima quarta-feira (13), e a Festa de Boa Viagem e Bom Jesus dos Navegantes, no dia 31.



As aglomerações ao ar livre podem oferecer riscos à saúde, principalmente quando o quadro de desidratação pode subir em questão de horas. Os riscos de uma exposição excessiva ao calor podem levar à insolação, exaustão, desidratação, e essas condições podem causar sintomas como tontura, fraqueza, fadiga, cansaço, desmaio, dor de cabeça e náuseas.