MOBILIDADE

Novo PAC garante R$ 264 milhões para renovação sustentável da frota de ônibus de Salvador

Mais de 250 veículos que atendem à norma Euro 6/Proconve P8 para redução de emissões vão rodar na capital baiana

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de março de 2025 às 14:40

Novos veículos usados no transporte público da capital são menos poluentes Crédito: Lucas Moura/Prefeitura de Salvador

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 264 milhões ao município de Salvador para aquisição de mais de 250 ônibus que atendem à norma Euro 6 para redução de emissões. A operação faz parte dos investimentos em renovação de frota contemplados pelo Novo PAC, no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes – Mobilidade Urbana Sustentável. >

Quinta cidade mais populosa do país, com 2,4 milhões de habitantes, a capital baiana conta atualmente com uma frota de 1.840 ônibus, operados por duas concessionárias de transporte coletivo municipal e pelo Consórcio BRT, cujos contratos de concessão se estendem até 2039, transportando 1,2 milhão de passageiros por dia útil. Os veículos financiados vão substituir ônibus do sistema com idade elevada, prioritariamente os com mais de 10 anos.>

O padrão Euro 6, que entrou em vigor no Brasil em 2023, com a fase P8 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), estabelece níveis ainda mais rígidos de controle da poluição emitida por motores a combustão. “Segundo dados do Ibama, em quase quatro décadas de existência, o Proconve reduziu as emissões em 98%”, observou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “Este financiamento reafirma nosso compromisso com a mitigação da crise climática”, destacou.>

Os novos ônibus menos poluentes serão adquiridos diretamente pela Prefeitura, por meio de processo licitatório, na modalidade pregão.>