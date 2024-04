TRÂNSITO

Novo retorno é aberto na Av. Juracy Magalhães; veja o que muda

Um novo retorno foi aberto na Av. Juracy Magalhães Júnior. O acesso, localizado sob o viaduto do BRT na altura da entrada do Vale das Pedrinhas, servirá quem vem do sentido Shopping da Bahia e precisa voltar para o sentido Itaigara. Segundo a Transalvador, o retorno provisório que tinha sido implantado logo após o viaduto será fechado.

O novo retorno integra as obras do BRT que estão sendo realizadas no local. Equipes de agentes de trânsito intensificam as atuações no local para ordenar o trânsito e orientar condutores e pedestres. A sinalização também foi reforçada com painéis eletrônicos para informar o cidadão sobre as alterações.