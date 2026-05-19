OPORTUNIDADE

Outback anuncia 74 vagas de emprego para novo restaurante em Salvador

Veja como participar do processo seletivo

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:15

Outback vai abrir nova unidade em Salvador Crédito: Shutterstock

O restaurante Outback Steakhouse anunciou o início de um processo seletivo para preencher 74 vagas de emprego para a unidade que será inaugurada no Shopping Paralela, em Salvador. As oportunidades são para os cargos de recepcionista, atendente de restaurante, atendente de bar, auxiliar de cozinha, de limpeza e de restaurante.

O processo começa em 1º de junho e as inscrições podem ser feitas pelo site Outback - Pandapé (veja aqui). A seleção inclui entrevistas e um treinamento prático nos restaurantes, com foco na operação e na cultura da companhia para os selecionados.

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Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos, ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência na área.