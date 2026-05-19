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Outback anuncia 74 vagas de emprego para novo restaurante em Salvador

Veja como participar do processo seletivo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:15

Outback vai abrir nova unidade na Bahia
Outback vai abrir nova unidade em Salvador Crédito: Shutterstock

O restaurante Outback Steakhouse anunciou o início de um processo seletivo para preencher 74 vagas de emprego para a unidade que será inaugurada no Shopping Paralela, em Salvador. As oportunidades são para os cargos de recepcionista, atendente de restaurante, atendente de bar, auxiliar de cozinha, de limpeza e de restaurante. 

O processo começa em 1º de junho e as inscrições podem ser feitas pelo site Outback - Pandapé (veja aqui). A seleção inclui entrevistas e um treinamento prático nos restaurantes, com foco na operação e na cultura da companhia para os selecionados.

Outback lança menu de café da manhã

Outback lança menu de café da manhã por Divulgação
Outback lança menu de café da manhã por Divulgação
Outback lança menu de café da manhã por Divulgação
Outback lança menu de café da manhã por Divulgação
Outback lança menu de café da manhã por Divulgação
Outback lança menu de café da manhã por Divulgação
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Outback lança menu de café da manhã por Divulgação

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos, ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência na área.

De acordo com a empresa, os colaboradores participam de um programa robusto de treinamento, que dispensa experiência prévia na função. A cada nova etapa da carreira, são oferecidos conteúdos e capacitações para desenvolver sua qualificação e contribuir com o desenvolvimento profissional. Além da remuneração, são oferecidos benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

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