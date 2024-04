SERVIÇO

Parceria oferece orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda e de MEI na RMS

Ação do Parque Shopping Bahia e da Unime vai funcionar entre os dias 22 e 26 de abril em Lauro de Freitas

O Parque Shopping Bahia realiza o 'Declare Certo', serviço gratuito de realização da Declaração do Imposto de Renda e Declaração do MEI (Microempreendedor Individual) para a população, entre os dias 22 e 26 de abril. A ação é fruto de uma parceria com o Núcleo de Apoio Fiscal da Unime.