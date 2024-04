SOLIDARIEDADE

Doação de Imposto de Renda pode ajudar IBCM na assistência a crianças com HIV/AIDS

Na declaração do Imposto de Renda de 2024, os contribuintes têm a oportunidade de ajudar na assistência de crianças com HIV/AIDS. A Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), referência no suporte à causa na Bahia, está habilitada para receber até 3% do imposto devido por pessoas físicas e jurídicas.