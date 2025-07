SUPERAÇÃO

Moradora que leva nome de heroína comemora vitórias: 'Venci dois cânceres'

Maria Quitéria participa dos festejos de 2 do julho

Moradora de Salvador, Maria Quitéria vive em frente ao local de onde parte o cortejo do Dois de Julho - data marcada pela Independência do Brasil na Bahia - nesta quarta-feira (1º). >

Seu nome é uma homenagem à heroína baiana que marcou a luta pela Independência do Brasil na Bahia. Orgulhosa da escolha feita por seus familiares, Quitéria compartilha com emoção a história por trás do nome que carrega.>