SALVADOR

Homem morto é encontrado em praia da Pituba

Corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (2)

As pessoas que circulavam na orla de Salvador, na região da Pituba, se assustaram com o corpo de um homem que foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (2). De acordo com informações iniciais, a vítima, que ainda não foi identificada, teve o corpo localizado pelo Corpo de Bombeiros. >