TJ-BA suspende demolição de passarelas do Colégio Helyos: 'risco de dano grave e transtornos à comunidade escolar'

Equipamentos foram construídos em 2017; em junho, juiz deu 90 dias para que fossem derrubadas

Thais Borges

Publicado em 2 de julho de 2025 às 10:13

A passarela do Colégio Helyos foi construída em 2017 e está no centro de um imbróglio há oito anos Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) suspendeu a ordem de demolição das duas passarelas do Colégio Helyos, em Feira de Santana. A decisão, assinada pelo desembargador José Cícero Landin Neto, relator do processo, foi publicada na última terça-feira (1º) e obtida com exclusividade pelo CORREIO. >

A sentença do desembargador da Quinta Câmara Cível acontece quase um mês após o juiz Nunisvaldo dos Santos, da 2ª Vara Pública de Feira de Santana, ter determinado a demolição dos equipamentos dentro de um prazo de 90 dias, após uma ação civil do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). O pedido do MP veio quase dez anos após a construção das passarelas, que ligam o prédio principal do Helyos aos anexos da escola, que ficam em quarteirões diferentes de um mesmo cruzamento, no bairro da Santa Mônica. O órgão requereu a anulação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado entre o colégio e a prefeitura de Feira de Santana, em 2021, por determinação do próprio TJ. >

Agora, na decisão mais recente, o desembargador José Cícero Landin Neto aceitou o recurso apresentado pelo Helyos contra a decisão na primeira instância. Ele cita que há “aparente conflito entre a sentença recorrida e decisão anterior deste Tribunal, proferida nos autos da Apelação nº 0515480-07.2017.8.05.0080, já transitada em julgado". >

Landin Neto refere-se à decisão da desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, que, em 2022, entendeu que tanto a prefeitura de Feira de Santana quanto o colégio erraram, no processo inicial de construção dos equipamentos, em 2017 - a primeira por não conceder as licenças para a implantação e a escola por começar a obra sem autorização. Assim, ela determinou um TAC entre as duas partes e, em seu texto, julgou na ocasião que "após o qual, outorgado o alvará, resta vedada a demolição da obra". Este trecho é citado pelo desembargador na última sentença. >

Para o desembargador, a decisão da primeira instância não poderia modificar o julgamento anterior, considerado unânime pela Segunda Câmara Cível do TJ-BA. >

“A decisão, tomada por unanimidade pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, constituiu-se em coisa julgada material, não podendo ser modificada por decisão posterior em outro processo. A princípio, parece que a sentença ora recorrida, ao determinar a demolição das passarelas aéreas, aparentemente contraria frontalmente o comando judicial emanado no acórdão anterior, o que, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, indica elevada probabilidade de provimento do recurso de apelação", pontua. >

Ele aponta, além disso, que há risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata derrubada das passarelas. Na decisão, o desembargador aponta que a “demolição acarretaria não apenas dano patrimonial ao requerente, mas também potenciais transtornos à comunidade escolar, obrigando alunos e funcionários a transitarem pelas vias públicas para se deslocarem entre os prédios, com os riscos inerentes a tal situação". >

Entenda o caso >

As passarelas do Colégio Helyos - com 17 metros de comprimento e instaladas a nove metros de altura do chão - foram construídas em 2017. Na época, a prefeitura dizia que não tinha dado autorização para a obra e o colégio justificava que tinha solicitado as licenças mais de um ano antes, sem resposta.>

Em novembro de 2021, município e escola assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ali parecia que o imbróglio tinha sido resolvido. A prefeitura concederia as licenças de construção e, como forma de compensação à cidade, a escola pagaria pela urbanização da Lagoa do Subaé (totalizando R$ 280 mil).>

No momento da assinatura do TAC, até mesmo o então prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), assinou o documento. Além dele, também participaram da assinatura o diretor do Helyos e seu então advogado, o representante da procuradoria municipal, e os secretários municipais de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Carneiro, e de Meio Ambiente, José Carneiro Rocha. Se o TAC não fosse cumprido, foi estabelecida uma multa diária de R$ 5 mil para cada obrigação não realizada.>

No entanto, desde novembro de 2021, a prefeitura de Feira não emitiu as licenças e nem lançou edital de licitação para o projeto de urbanização da lagoa, que seria pago pelo colégio.>

Três anos depois, o MP-BA pediu a anulação do TAC. Em 28 de novembro do ano passado, houve uma audiência entre o Helyos, a prefeitura de Feira e o MP, na 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira, cujo titular é o juiz Nunisvaldo dos Santos.>

Na ocasião, de acordo com a ata da audiência, à qual a reportagem teve acesso, o promotor Anselmo Lima Pereira afirmou que a ausência do MP na elaboração do TAC implicaria na nulidade do documento. Além disso, o promotor alegou que o órgão desconhece a existência de uma lei municipal que autorize a utilização do espaço público. Isso, contudo, foi contestado pelas outras partes, que se referiam à lei de uso do solo de Feira de Santana, aprovada em 2018.>

Já em 4 de junho deste ano, o juiz Nunisvaldo dos Santos acatou o pedido do MP e determinou que o TAC fosse invalidado por descumprimento da Lei Complementar Municipal nº 118/2018, que autoriza a construção de passarelas sobre vias públicas e foi publicada após a construção das passarelas do Helyos. O magistrado ordenou, ainda, que a escola pagasse R$ 100 mil por danos morais coletivos. Ele acrescentou que prefeitura e o colégio deveriam ser responsáveis pela demolição. Após a sentença da primeira instância, o colégio recorreu da decisão.>