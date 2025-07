INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Com direito a vaias, Jerônimo e aliados seguem cortejo em celebração ao 2 de Julho

Presidente Lula participa do cortejo

O 'circuito de vaias' que acompanha o governador do estado da Bahia ainda parece longe de ter um fim. Nesta quarta-feira (2), Jerônimo Rodrigues (PT) participou do tradicional desfile em celebração à Independência do Brasil na Bahia e foi recebido com reprovações sonoras pelo público que acompanhava o cortejo na saída da Lapinha. >

Junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa do desfile de 2 de Julho pelo quarto ano consecutivo, o governador e o vice Geraldo Jr. saíram por volta das 10h do Colégio da Soledade com o chefe do executivo brasileiro, a primeira dama Janja, as ministras Anielle Franco e Margareth Menezes, o ministro do Rui Costa e o semador Jaques Wagner e foram seguidos por apoiadores locais. >