VALE DO SÃO FRANCISCO

PM apreende 8kg de maconha em Serra do Ramalho

Policiais da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam mais de 8kg de entorpecente no município de Serra do Ramalho, localizado no Vale do São Francisco. A droga foi apreendida na noite do último sábado (20).