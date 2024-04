HOMEM FOI PRESO

Polícia apreende anestésico e mais de 12 mil comprimidos de anfetamina em Conquista

Equipe do Denarc também prendeu um homem em flagrante e apreendeu anestésico utilizado para produção de drogas sintéticas

Um homem foi preso em flagrante por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) em um imóvel no município de Vitória da Conquista, na segunda-feira (22). Com ele, foram apreendidos drogas sintéticas, insumos para o preparo de cocaína e embalagens para o acondicionamento de entorpecentes.