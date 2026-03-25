INSEGURANÇA

Quatro suspeitos de integrar facção morrem em tiroteio com a PM em Pirajá

Polícia apreendeu pistolas, revólver, munições e cerca de 1.000 porções de drogas

Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:08

Rondesp BTS flagrou grupo armado Crédito: Divulgação

Quatro homens suspeitos de integrar uma facção criminosa morreram após troca de tiros com policiais militares no bairro de Pirajá, em Salvador, na noite de terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rondesp BTS interceptaram um grupo, conhecido como “bonde”, que se preparava para atacar integrantes de uma facção rival. A ação ocorreu na Rua Ana Ariane.

Ainda segundo a PM, durante a tentativa de abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após o confronto, quatro homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

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Com o grupo, foram apreendidas três pistolas calibres 9mm e .380, um revólver calibre .38, carregadores, munições e cerca de 1.000 porções de drogas, entre maconha, cocaína, crack e ecstasy. Outros integrantes do grupo conseguiram fugir do cerco policial.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador como morte por intervenção de agente de segurança pública. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas.