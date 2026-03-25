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Quatro suspeitos de integrar facção morrem em tiroteio com a PM em Pirajá

Polícia apreendeu pistolas, revólver, munições e cerca de 1.000 porções de drogas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:08

Rondesp BTS flagrou grupo armado
Rondesp BTS flagrou grupo armado Crédito: Divulgação

Quatro homens suspeitos de integrar uma facção criminosa morreram após troca de tiros com policiais militares no bairro de Pirajá, em Salvador, na noite de terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rondesp BTS interceptaram um grupo, conhecido como “bonde”, que se preparava para atacar integrantes de uma facção rival. A ação ocorreu na Rua Ana Ariane.

Ainda segundo a PM, durante a tentativa de abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após o confronto, quatro homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Com o grupo, foram apreendidas três pistolas calibres 9mm e .380, um revólver calibre .38, carregadores, munições e cerca de 1.000 porções de drogas, entre maconha, cocaína, crack e ecstasy. Outros integrantes do grupo conseguiram fugir do cerco policial.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador como morte por intervenção de agente de segurança pública. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas.

Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

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