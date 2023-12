Quatro suspeitos de matarem PMs são mortos em operações policiais na Bahia

Quatro suspeitos de envolvimento nas mortes do soldado Elias França, lotado na 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santa Maria da Vitória), e do cabo PM João Paulo Fernandes Batista, das Rondas Especiais (Rondesp) Oeste, foram mortos pela polícia em operações neste fim de semana. Os dois PMs morreram em situações diferentes, na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste do estado.