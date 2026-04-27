VEJA DETALHES

SAC prorroga emissão gratuita da nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Atendimento acontece das 9h às 17h, por ordem de chegada

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:36

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

O SAC anunciou nesta segunda-feira (27) a prorrogação do atendimento especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, em Salvador. O serviço foi acontecerá até 19 de abril, no espaço Lapa Cultural (3º piso).

O atendimento acontece das 9h às 17h, com a distribuição de 135 senhas por dia. No caso de menores de 16 anos, o atendimento só é realizado com a presença dos pais ou responsáveis legais.

A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

Prorrogada a Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa

Local: Espaço Lapa Cultural, no piso L3 do Shopping Center Lapa

Período: até 19 de maio

Horário: das 9h às 17h