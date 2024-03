ENSINO MÉDIO

Saiba quais são os critérios para os estudantes do EM receberem R$ 3 mil por ano

Serão depositadas dez parcelas de 200 reais, além mil reais em uma conta poupança no fim do ano letivo

Publicado em 12 de março de 2024 às 05:30

Estudantes receberão até R$3.000 reais por ano Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na manhã desta segunda-feira (11) que cerca de 285 mil estudantes de ensino médio da rede pública receberão um auxílio mensal de R$200 como parte do programa “Pé-de-Meia". Para ter direito ao benefício o aluno deverá ter família cadastrada no CAD Único e ser beneficiária do Bolsa Família. A matrícula na escola garante o acesso, no entanto eles deverão cumprir exigências relacionadas a presença e a performance em sala de aula.

Os alunos receberão R$200 no momento das matrículas, além de nove parcelas de R$200 mensais. No final do ano letivo, um valor de R$1000 será depositado numa conta-poupança, que só poderá ser retirado após o fim do ensino médio. Quem está no terceiro ano também receberá R$200 reais, como incentivo para a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Estudantes de 14 a 24 anos com inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) podem receber o benefício. Eles deverão estar matriculados em uma escola da rede pública estadual e frequentar no mínimo 80% das aulas. Para ter o direito à poupança, ele deverá ser aprovado no fim do ano letivo.

O primeiro depósito será feito em 26 de março, para os discentes que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Os pagamentos continuam no dia 27, para os nascidos em março e abril, seguindo nesse esquema até o dia 31. O cronograma de quando serão pagas as parcelas mensais ainda será divulgado.

Uma conta na Caixa Econômica Federal será aberta para os estudantes que receberão um cartão físico e digital. Menores de 18 anos deverão receber autorização dos pais.