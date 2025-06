ATENÇÃO, MOTORISTAS

Rótula do Abacaxi tem trânsito bloqueado durante as madrugadas até domingo (7)

Bloqueio começou na quarta-feira (4)

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2025 às 06:36

Mudança é provisória Crédito: Reprodução / TV Bahia

O trãnsito em um trecho da Rótula do Abacaxi, em Salvador, está bloqueado até o próximo domingo (8) para avanço das obras de construção de um elevado no local. A alteração começou na quarta-feira (4) e acontece das 21h30 às 5h, em frente ao supermercado Assaí Atacadista até o acesso à Avenida ACM, que estará interditado. >

Nas três primeiras noites, os condutores que estiverem vindo da Rótula com destino à Avenida ACM deverão retornar no sentido Avenida Barros Reis, de onde farão outro retorno em frente à Fiori e seguirão pelo elevado da Rótula do Abacaxi, de onde podem chegar na Avenida ACM. Já quem quiser seguir para Avenida Bonocô poderá circular pela via marginal em frente do Supermercado Assaí, que terá uma faixa livre e permitirá o acesso à Bonocô.>

Nas noites de sábado e domingo, o bloqueio afetará, também, os veículos vindos da Avenida Barros Reis com destino ao Cabula/BR-324. Nesses casos, esses condutores deverão seguir pela Avenida Heitor Dias, fazer o retorno nos Dois Leões e subir o elevado da Via Expressa, de onde podem chegar no Cabula ou descer para a BR-324. Os veículos com destino às avenidas ACM e Bonocô deverão fazer o mesmo trajeto mencionado acima.>

Agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores, pedestres e passageiros. Painéis luminosos e placas serão instalados para informar sobre as mudanças provisórias.>

Por conta disso, também haverá alteração nas rotas dos ônibus que passam pela região. As linhas provenientes da Avenida Heitor Dias com destino ao Terminal Acesso Norte deverão subir o viaduto da Via Expressa e acessar a Rua dos Rodoviários. Não haverá mudanças para os veículos com destino a Pernambués. As linhas provenientes do Cabula com destino à Avenida Heitor Dias também manterão o itinerário normal.>