TRANSPORTE

Obra altera itinerário dos ônibus na região da Rótula do Abacaxi; veja mudanças

Alteração entra em vigor a partir desta quarta-feira (4)

Millena Marques

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:38

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O itinerário das linhas de ônibus que passam pela região da Rótula será modificado a partir desta quarta-feira (4), e a previsão é que as obras sejam concluídas até o próximo domingo (8). As mudanças ocorrerão apenas no período da noite, entre as 22h e 5h do dia seguinte. Não haverá alterações nos demais horários. A alteração é feita para permitir o içamento das vigas do novo viaduto de ligação entre as avenidas Barros Reis e Mário Leal Ferreira (Bonocô). >

As linhas provenientes da Avenida Heitor Dias com destino ao Terminal Acesso Norte deverão subir o viaduto da Via Expressa e acessar a Rua dos Rodoviários. Não haverá mudanças para os veículos com destino a Pernambués. As linhas provenientes do Cabula com destino à Avenida Heitor Dias também manterão o itinerário normal.>

As linhas provenientes da Avenida Barros Reis com destino à Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) deverão acessar a Avenida Heitor Dias, utilizar o retorno abaixo do complexo de viadutos da Rótula do Abacaxi, acessar a via marginal em frente ao supermercado Assaí e então a Avenida Mário Leal Ferreira, de onde seguem seu itinerário normal. Já as linhas provenientes da Barros Reis com destino à Avenida ACM, deverão utilizar o viaduto de ligação com a ACM, de onde seguem o itinerário normal.>

Ponto provisório

Durante as intervenções, não haverá mudanças para quem utiliza as linhas de ônibus com destino à Avenida Bonocô, e que atendem o ponto localizado na via marginal em frente ao supermercado Assaí. Já quem utiliza as linhas com destino à Avenida ACM deve ficar atento a algumas mudanças.>

Um ponto provisório foi instalado na Avenida Barros Reis, nas proximidades do número 348, distante aproximadamente 500m do ponto do supermercado. Com isso, as linhas com sentido ao Shopping da Bahia passarão por cima do viaduto de ligação com a Avenida ACM, de onde seguem o itinerário normal.>