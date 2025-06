LABSIS

'Batidas em portas': Tremor de terra é registrado próximo à costa de Vera Cruz

Informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Millena Marques

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:02

Vera Cruz Crédito: Reprodução/Instagram

Um tremor de terra foi registrado próximo à costa de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. A atividade ocorreu às 16h53 da última terça-feira (3) e alcançou magnitude preliminar de 3.0 mR. As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. >

Moradores locais sentiram o tremor e relataram batidas em portas de suas residências. O abalo teve seu epicentro identificado a cerca de 8 km da costa do município de Vera Cruz.>

O último evento divulgado pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi no domingo (1), quando um sismo natural de magnitude calculada em 2.0 mR atingiu o município de Curaçá, durante às 18h48.>