SUDOESTE DO ESTADO

Homem é condenado a 68 anos de prisão por matar duas mulheres na Bahia

Vítimas eram mãe e filha

Marco Aurélio da Silva foi condenado a 68 anos de prisão por matar Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro e a filha dela, Ana Julia Teixeira Fernandes. As duas foram encontradas mortas em um riacho na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu em dezembro de 2021. >

O julgamento de Marco Aurélio aconteceu na última quinta-feira (24), em Guanambi. De acordo com informações da TV Sudoeste, o homem vai ser condenado a 68 anos de prisão, 8 meses e 40 dias, além de multa no valor de um terço do salário mínimo. A defesa disse que não vai recorrer da decisão. >